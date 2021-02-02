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Güncel

İstanbul'da zehir tacirlerine baskın: 47 gözaltı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı.

AA02 Şubat 2021 Salı 17:52 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 17:52
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, 1 Şubat'ta kentte "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 618 gram esrar, 381 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 4 uyarıcı hap, tabanca, 3 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 590 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüphelinin de olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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