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  • İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 215 kilo eroin ele geçirildi
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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 215 kilo eroin ele geçirildi

Polis ekipleri, İstanbul'un dört ilçesinde zehir tacirlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 215 kilogram eroin, 6 kilo 500 gram kokain ele geçirilirken olaylarla bağlantılı 5 kişi de tutuklandı.

DHA09 Kasım 2020 Pazartesi 11:55 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:55
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. 1 Kasım ile 6 Kasım arasında narkotik ekipleri Zeytinburnu, Bakırköy, Esenyurt, Pendik ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 215 kilo 680 gram eroin, 6 kilo 500 gram Kokain, 91 kilo 750 gram bonzai yapımında kullanılan bitki parçaları, 2 kilo 486 gram Bonzai, 3 kilo 800 gram toz esrar, 2 kilo 211 gram hint keneviri bitki parçaları,1.250 adet captagon hap, uyuşturucu etkisi yaratan 3 parça halinde 41 gram sihirli mantar, 5 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan aparat, 7 adet tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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