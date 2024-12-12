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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Tamamı tutuklandı

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-2” operasyonunda; 95,5 kg metamfetamin, 74 kg kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı.

IHA12 Aralık 2024 Perşembe 08:15 - Güncelleme:
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Tamamı tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkokapan-2" operasyonunda; 95,5 kg metamfetamin, 74 kg kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığı açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkokapan-2" operasyonunda; 95,5 kg metamfetamin, 74 kg kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığı kaydetti.

"Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen "Narkokapan-2" operasyonunda toplam; 169,5 kg uyuşturucu madde ile 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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