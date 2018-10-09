İstanbul'da zehir temizliği

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını artırdı. Bu yılın ilk 10 ayında İstanbul’da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında geçen yıla kıyasla önemli bir artış olduğu öğrenildi. 1 Ocak ile 6 Ekim tarihleri arasında 35 bin 644 farklı olaya imza atan narkotik polisi, bu operasyonlarda 48 bin 646 kişi hakkında işlem yaptı. Bu şüphelilerden 4 bin 237 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Son 10 ayda çeşitli türde toplam 7 ton 240 bin 328 gram uyuşturucu madde ve 4 milyon 950 bin 949 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Geçen yıl aynı zaman aralığında ise 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 559 bin 74 adet hap ele geçirilmişti.

BİR HAFTADA 50 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan okul önleri ve çevreleri ile ara arterlerde 1-6 Ekim tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 13 ayrı operasyonda yakalanan 50 kişi ‘Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak’ suçlarından tutuklandı.