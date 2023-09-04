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İstanbul'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Büyükçekmece'de, kamyon, otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
İstanbul'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
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TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kaza yerine çok sayda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çalışma yaptı.

Kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yolun Edirne istikametinde ise trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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