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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: D-100'de trafik kilitlendi

İstanbul Bahçelievler D-100'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası trafik akışı bir süreliğine tamamen durdu. Yaralının olmadığı zincirleme kazada bazı araçlar metrobüs hattının olduğu bariyerlere çarptı.

DHA12 Kasım 2021 Cuma 15:16 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 15:16
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Zincirleme kaza saat 13.30 sıralarında D-100 Bahçelievler mevki Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında 34 CC 2804 plakalı Bulgaristan Konsolosluğu'na ait otomobilin de bulunduğu 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan 3 aracın hemen arkasında seyreden araçlar yavaşlayınca onların da arkasından hızla gelen iki araç, kaza için yavaşlayan diğer araçlara çarptı. Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken bazı araçlar metrobüs hattındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle D-100 Küçükçekmece istikametine trafik bir süre tamamen durdu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik akışı tek şeritten sağlandı. Trafik yoğunluğu da Merter'e kadar uzandı.

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