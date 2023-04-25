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İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İstanbul Şişli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

AA25 Nisan 2023 Salı 07:37 - Güncelleme:
İstanbul'da zincirleme trafik kazası
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Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı Levent istikametinde Niyazi B'nin kullandığı 06 COU 341 plakalı otomobil, aynı yönde giden başka bir araca çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yolu ayıran demir bariyerlere ve yol aydınlatma direğine çarptıktan sonra 5 aracın daha çarpışmasına neden oldu.

Toplamda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

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