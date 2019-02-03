17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da 51 cam tüp içerisinde kobra zehri ele geçirildi

İstanbul'da otomobilinde 51 cam tüp içerisinde kobra zehri ele geçirilen Fehim S.'nin Tekirdağ'daki evinde yapılan aramada ise 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tekirdağ'ın Saray ilçesinden İstanbul'a giden Fehim S., arkadaşları Yakup A., Gökhan İ. ve Ahmet Ç.'nin içinde bulunduğu otomobil, polis ekiplerince şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 51 adet cam tüpte kobra zehri ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. 
 
Şüphelilerden Fehim S.'nin Saray ilçesindeki evinde de arama yapıldı. Aramada, 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Evdeki ismi öğrenilemeyen 1 kişi de gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. 

102 yaşındaki dilenci 80 yıldır dileniyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yer: Hindistan... Valizinden çıkana kimse inanamadı

Yer: Hindistan... Valizinden çıkana kimse inanamadı

Pes dedirten hırsızlık! Eşi ve çocuğunun gözleri önünde...

Pes dedirten hırsızlık! Eşi ve çocuğunun gözleri önünde...

Polisten tehlike saçan kamyon sürücüsüne: Nereye böyle?

Polisten tehlike saçan kamyon sürücüsüne: Nereye böyle?

70 milyon turist hedefi için dev hamle

70 milyon turist hedefi için dev hamle

FETÖ'cü Akın İpek'in yurt dışına kaçmasını sağlayan kişi belli oldu

FETÖ'cü Akın İpek'in yurt dışına kaçmasını sağlayan kişi belli oldu

ABD üssünü vuracak füzeler ele geçirildi

ABD üssünü vuracak füzeler ele geçirildi

'Türkiye vesayetçileri çöp tenekesine atmıştır'

'Türkiye vesayetçileri çöp tenekesine atmıştır'

Tren raydan çıktı: 7 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 7 ölü, 29 yaralı
 

POPÜLER HABERLER

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA