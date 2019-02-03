İstanbul'da 51 cam tüp içerisinde kobra zehri ele geçirildi
İstanbul'da otomobilinde 51 cam tüp içerisinde kobra zehri ele geçirilen Fehim S.'nin Tekirdağ'daki evinde yapılan aramada ise 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
- DHA
Tekirdağ'ın Saray ilçesinden İstanbul'a giden Fehim S., arkadaşları Yakup A., Gökhan İ. ve Ahmet Ç.'nin içinde bulunduğu otomobil, polis ekiplerince şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 51 adet cam tüpte kobra zehri ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden Fehim S.'nin Saray ilçesindeki evinde de arama yapıldı. Aramada, 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Evdeki ismi öğrenilemeyen 1 kişi de gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
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