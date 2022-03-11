İstanbul'daki AVM'lere ''kar'' düzenlemesi

11 Mart 2022 Cuma 22:52 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 22:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

"AVM'LER 12.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'daki AVM'lerin saatlerine düzenleme yapıldığını duyurdu.

Avdagiç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"İstanbul'daki zorlu hava şartları devam ettiğinden, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanları ile sağlanan mutabakatla, AVM'lerin yarın 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'da kapanmasına karar verilmiştir."