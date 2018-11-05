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İstanbul'daki barajlar bu yıl ilk defa yüzde 50'nin altına geriledi

İstanbul'a içme suyu sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı bu yıl ilk defa yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49,37 oldu.

  • AA
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Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve havaların yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'daki barajların su seviyesi, bu yıl ilk defa yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49,37 oldu. 
 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 10 barajdaki su oranı yüzde 50,63 azaldı.
 
22 Ekim'de doluluk oranı yüzde 52,56 olan barajlardaki su seviyesi, 15 gün içinde yüzde 49.37'ye geriledi. 15 günlük azalma oranı, yüzde 3,19'u buldu.
 
Su seviyesi en çok azalan Sazlıdere ve Istırancalar
 
Su seviyesi en çok azalan barajların başında Sazlıdere ile Istrancalar geldi. Sazlıdere Barajı'nda su oranı yüzde 14,67 olurken, Istrancalar Barajı'ndaki su oranı ise yüzde 25,10 oldu.
 
Yüzde 70,71 ile su seviyesi en yüksek baraj Kazandere olurken, su seviyesi Ömerli'de yüzde 54,25, Darlık'ta yüzde 56,57, Büyükçekmece'de yüzde 54,10, Terkos'ta yüzde 51,39, Elmalı'da yüzde 50,89, Alibeyköy'de yüzde 50,64 ve Pabuçdere'de yüzde 46,68 oldu.
 
Günlük yaklaşık 3 milyon metreküp su tüketilen İstanbul'da, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tüketilen günlük su miktarı bu rakamı aştı.
 
Kent barajlarındaki su oranı bu yıl ilk defa yüzde 50'nin altına düştü. Ocak ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 64,08 iken, Şubat'ta yüzde 79,47, Mart'ta yüzde 87,85, Nisan'da yüzde 89,49, Mayıs'ta yüzde 87,23, Haziran'da yüzde 82,98, Temmuz'da yüzde 76,32, Ağustos'ta yüzde 67,14, Eylül'de yüzde 54,93 ve Ekim'de yüzde 52,56 oldu.
 
Toplam 428 milyon 90 metreküp su bulunan barajlardaki su seviyeleri şöyle:
 
Baraj adı - Su miktarı (metreküp)
 
Ömerli 127 milyon 75
 
Terkos 83 milyon 38
 
Büyükçekmece 80 milyon 58
 
Darlık 60 milyon 81
 
Pabuçdere 27 milyon 31
 
Alibeyköy 17 milyon 29
 
Sazlıdere 13 milyon 2
 
Kazandere 12 milyon 32
 
Elmalı 4 milyon 89
 
Istrancalar 1 milyon 56    

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