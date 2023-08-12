İstanbul'daki denetimlerde sürücülere 704 bin 432 lira ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sürücülere yönelik üç aşamalı uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamanın ilk aşamasında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personeli, motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan iş yerlerini denetledi.

Kontrol edilen 3 işletme ve 25 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetimlerin ikinci ve üçüncü aşamasında ise 460 personelle 22.00-01.00 saatleri arasında, 465 personelin katılımıyla da 01.00-04.00 saatleri arasında motosikletlere yönelik 68 noktada sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda, 4 bin 846 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, aranan 1 şüpheli ile 5 yoklama kaçağı yakalanırken, 8 kişiye ise idari işlem uygulandı. Aramalarda 29 gram uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca geçirildi.

Toplamda 3406 motosiklet ve 350 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 1 hacizli motosiklet ele geçirilirken, 27 motosiklet trafikten menedildi, 109 motosiklet ve 4 motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde, 25 araç sürücüsü ile 19 araç hakkında işlem yapıldı, 5 araç trafikten menedildi, sürücülere toplamda 704 bin 432 lira ceza kesildi.

