İstanbul'daki ilçe belediyelerden depremzedelere acil yardım desteği

İstanbul'daki bazı ilçe belediyelerince, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından toplanan acil ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgelerine sevkiyatı devam ediyor.

Tuzla Belediyesinin kampanyası üzerine vatandaşlar Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'na yardım malzemelerini ulaştırdı.

Gönüllüler tarafından ayrıştırılan gıda ve hijyen paketleri, kışlık kıyafetler, botlar, bebek mamaları, kişisel bakım ürünleri, battaniyeler, ısıtıcılar başta olmak üzere toplanan acil yardım malzemeleri tırlara yüklendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da buradaki çalışmalara destek verdi.

KARTAL BELEDİYESİNİN YARDIM TIRLARI DEPREM BÖLGELERİNE HAREKET ETTİ



Kartal Belediyesinin depremzede vatandaşlar için düzenlediği yardım kampanyası kapsamında, ihtiyaç malzemesi dolu 4 tır deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere gece saatlerinde yola çıktı.

Belediyenin arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine gitmesiyle eş zamanlı olarak başlatılan yardım kampanyasında gönüllü yardım komisyonu oluşturdu. Kartallı vatandaşların büyük bir özveriyle katıldığı yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri, belediye personeli tarafından paketlendi.

İhtiyaç malzemesi dolu 4 tır, deprem bölgelerine uğurlandı. İhtiyaç malzemeleri, AFAD ile koordineli bir şekilde deprem bölgelerindeki vatandaşlara dağıtılacak.

Öte yandan, yardımseverlerin ulaştırmak istedikleri ısıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, nevresim takımı, gıda kolisi, tulum, kışlık kıyafet, kışlık bot, mont gibi ihtiyaç malzemeleri, ilçedeki kültür merkezlerinde ve Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadır Alanı'nda teslim alınmaya devam ediyor.

ESENLERLİLER'DEN YARDIM KAMPANYASINA YOĞUN DESTEK



Esenler Belediyesinin deprem bölgesine ulaştırılmak üzere başlattığı yardım kampanyasına sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun destek gösterdi.

Toplanan malzemeler yine el birliğiyle tırlara yüklendi. Yardımlar hız kesmeden sürerken, gönüllü vatandaşlar gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar Esenler'den 2 tır gıda, 2 tır ısıtıcı, uyku seti, çocuk bezi ve temizlik malzemesi, 1 tır battaniye, 1 tır su gönderildi. Toplanan diğer malzemeler de periyodik olarak deprem bölgesine gönderilmeye devam edecek.

Ayrıca, tam donanımlı arama kurtarma aracı, mobil aşevi, birer servis minibüsü, kamyonet ve kamyon, 3 ekskavatör, 3 kazıyıcı ve yükleyici, 2 vinç, 3 binek aracı da yardım bölgesine gönderildi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİNDEN NAKLİYE İÇİN TIR VE KAMYON DESTEĞİ ÇAĞRISI



Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İlçede belirtilen yardım toplama depoları ihtiyaç malzemeleriyle dolarken, yapılan yeni duyurularla yardımların toplanacağı depoların sayısı artırılıyor.

Gösterdikleri duyarlılıktan ötürü vatandaşlara teşekkürlerini ileten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, malzemelerin nakliyesi noktasında tır ve kamyon ihtiyacı duyduklarını belirterek, sosyal medya hesabından, "Hayırsever vatandaşlarımızın yoğun yardımları neticesinde depolama alanlarımızın büyük bir kısmı dolmuş durumda. Nakliye için tır ve kamyona ihtiyacı duymaktayız. Destek verecek vatandaşlarımızın 444 0 467 numaralı çağrı merkezimizi aramaları veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşmalarını rica ederiz." çağrısından bulundu.

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ KAMPANYAYA KUMBARASIYLA DESTEK OLDU



Beylikdüzü Belediyesince depremin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında hazırlanan tırlar gece saatlerinde yola çıktı.

Toplam 39 kişilik Nefes Arama-Kurtarma ve AFAD Destek Gönüllülerini bölgeye sevk eden belediye, ilk etapta 150 çadır ve temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu araçları Hatay'a gönderdi.

Belediyenin duyurusuyla harekete geçen vatandaşların temin ettikleri malzemeleri getirdikleri Pazar İstanbul Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Kapalı Barınma Alanı'nda tasnif çalışmaları gece boyunca sürdü. Yardıma koşan vatandaşlar, gece boyunca ellerindeki malzemeleri toplama alanına getirdi. Yardım kampanyasına bir çocuk da kumbarasıyla destek verdi.

AVCILAR BELEDİYESİ YARDIM TIRLARI VE İŞ MAKİNELERİYLE AFET BÖLGESİNDE



Avcılar Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek için "Dayanışma Ruhuyla Avcılar Yanınızda" diyerek yardım kampanyası başlattı.

Hazırlıklarını tamamlayan Avcılar Belediyesi Sivil Savunma Birimi, ivedi olarak deprem bölgesine hareket etti. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan yardım tırı ile arama kurtarma ekibi, ikram aracı, engelli taşıma aracı ve 35 kişilik otobüs afet bölgesine doğru yola koyuldu.

Arama kurtarma çalışmalarına destek olarak vinç, 4 ekskavatör, 2 kazı yükleyici, 5 lobet, 2 kamyon ve greyderden oluşan iş makinelerinin yanı sıra bölgedeki sokak hayvanlarına tedavi ve beslenme desteği sağlayacak veterinerlik ekibi de bölgeye hareket etti.

MALTEPE'DEN 6 TIR İHTİYAÇ MALZEMESİ GÖNDERİLDİ



Maltepe Belediyesince "Dayanışma İyileştirir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 6 tıra yüklenen 70 ton ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

AFAD, İstanbul Valiliği ve Maltepe Kaymakamlığı eşgüdümünde düzenlenen yardım kampanyası çalışmaları, Yalçın Kızılay Spor Merkezi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ve muhtarlıklarda devam ediyor.

Belediye personeli ve gönüllü vatandaşların katıldığı çalışmada, kurulan insan zinciriyle toplanan yardım kolileri, tırlara yüklendi. Tırlarda, battaniye, tulum, yorgan, yastık, ısıtıcı, bebek kıyafeti, kıyafet, atkı, bere, çorap, ısıtıcı, çocuk bezi, bebek maması, su ve erzak gibi çeşitli ihtiyaç malzemeleri yer aldı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE DEPREM YARDIM KABUL MERKEZLERİNE YARDIMLAR SÜRÜYOR



Büyükçekmece Belediyesince oluşturulan Deprem Yardım Kabul Merkezlerine vatandaşlar acil yardım malzemesi getirmeye devam ediyor.

İlçenin farklı mahallerinde oluşturulan merkezlere akın eden vatandaşlar, getirdikleri yardımı belediye yetkililerine teslim ediyor. AFAD ve deprem bölgesinden gelen talep doğrultusunda ağırlıklı olarak battaniye, kışlık giysi, bot, çocuk bezi, bebek maması, kuru gıda, ısıtıcı, uyku tulumu ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımlar, belediye ekipleri ve vatandaşların katkılarıyla paketlenerek tırlara yükleniyor.

İlk gün deprem bölgesine 2 tır ihtiyaç malzemesi gönderen Büyükçekmece Belediyesi, bölgedeki sanayici ve iş insanlarından da destek talebinde bulundu. Yardım Malzeme Toplama Komitesi tarafından makbuz karşılığında teslim alınan malzemeler en kısa zamanda tasnif edilerek bölgeye gönderiliyor.