İstanbul'daki ilçe belediyelerinden afetzedelere destek

6 Şubat'taki depremlerin ardından İstanbul'daki belediyelerin yaraları sarma çalışmaları sürerken, Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan Ümraniye Yardım Koordinasyon Merkezine yardımseverlerin getirdiği ve belediyenin de ayrıca tedarik ettiği ürünler, ekipler tarafından özenle hazırlanarak tek tek afetzedelere ulaştırılıyor.

Konaklama ve diğer temel ihtiyaçları karşılanan depremzedelerin yaşadığı travmayı daha kolay atlatabilmeleri için 8'i gönüllü, 14 psikolog yeni kurulan merkezde psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, deprem bölgesindeki çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Kurduğumuz tedarik zinciri sayesinde ürünler tükendikçe yenilerini temin edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bundan sonra da elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BEYOĞLU BELEDİYESİ

Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan Beyoğlu Afet Yardım Merkezi, toplanan yardımları düzenli ve sorunsuz bir şekilde depremzedelere ulaştırıyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmaları bizzat takip eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 120 kişilik ekibiyle depremzedelere yardım elini uzatıyor.

Beyoğlu Belediyesi ayrıca 13 yıldır ilçedeki ihtiyaç sahiplerine hizmet veren "sosyal market" modelini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Kahramanmaraş'ta da kurdu.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

Depremin başından bu yana bölgedeki insani yardım çalışmalarıyla yaraları saran Sultangazi Belediyesi, bu kez ilçedeki gönüllü berberleri yıkımın en yoğun yaşandığı Elbistan'a götürdü.

Gönüllü berberler, Elbistan'daki depremzedelere ücretsiz saç ve sakal tıraşı hizmeti verdi. Berberler, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek, sohbet etti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Tüm Türkiye olarak acımız büyük. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek depremin vurduğu şehirlerimizdeki yaraları sarmaya çalışıyoruz. Genci yaşlısı herkes bir olarak kardeşlerimize yardım eli uzatıyor. Sultangazili güzel gönüllü esnafımıza deprem bölgesine giderek gösterdikleri dayanışma ve hizmetten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ

Eyüpsultan Belediyesi ilçedeki yakınlarının yanına yerleşen afetzede ailelere destek oluyor. Deprem bölgesinden gelen öğrencilerin ilçedeki Bilgi Evleri, Dil Evleri, Gençlik Merkezleri ve Genç Akademi'de eğitimlerine devam etmelerini sağlayan belediye, ayrıca gençlere yönelik ücretsiz BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu), POMEM (Polis Mesleki Eğitim Merkezi), bekçilik ve spor liselerine hazırlık kurslarına da katılma imkanı sağlayacak.

Eyüpsultan'a gelen öğrenciler, eğitimlere ve etkinliklere katılmak için belediyenin internet sitesinden başvuru yapabilecek.