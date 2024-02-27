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İstanbul'daki ilçede CHP ve DEM'den kirli ittifak

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ve CHP'nin İstanbul'da Tuzla ve Eyüpsultan ilçelerinde CHP ile kirli ittifak yaptığı ortaya çıktı.

Sabah27 Şubat 2024 Salı 07:47 - Güncelleme:
İstanbul'daki ilçede CHP ve DEM'den kirli ittifak
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CHP ile DEM Parti'nin İstanbul Tuzla ve Eyüpsultan ilçelerinde yaptığı kirli ittifak ortaya çıktı. İttifakı deşifre eden detaylara ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, Tuzla'da belediye başkan adayı çıkarmayan DEM Parti, 3 üyesini CHP listelerinden aday gösterdi. Eyüpsultan'da da DEM Parti'nin 2 üyesinin CHP listelerinde yer aldığı öğrenildi. DEM Partili Servet Güzel, CHP'nin Eyüp Belediye Meclis adayları arasında 3. sırada, Hüseyin Cebe de 9. sırada yer aldı.

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı olan ve 31 Mart 2024 yerel seçiminde DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı olarak sahada çalışan Hasan Özdemir ise CHP Tuzla Belediye Meclisi'ne 3. sıradan aday gösterildi.

DEM Parti'li Musa Avyüzen 15'inci, Dilek Ateş de 16'ıncı sıradan CHP Tuzla Belediye Meclis adayı oldu.

CHP-DEM ittifakını ifade etmede kullanılan "kent uzlaşısı" kapsamında DEM Parti, İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermemişti.

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