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  • İstanbul'daki işini bırakarak köye yerleşen vatandaş 200 dönümlük araziyi üretime açtı
Güncel

İstanbul'daki işini bırakarak köye yerleşen vatandaş 200 dönümlük araziyi üretime açtı

İstanbul'daki işini bırakarak memleketi Ordu'ya yerleşen Emrah Muammer Özer, 200 dönümlük atıl araziyi tarıma açtı.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
İstanbul'daki işini bırakarak köye yerleşen vatandaş 200 dönümlük araziyi üretime açtı
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in gayretiyle halkın hizmetine sunulan tarım makineleri parkından üreticilerin faydalanmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, makineli tarım imkanından ve tohum desteklerinden yararlanan üreticilerin hem daha fazla alanda üretim yapma imkanı bulduğu hem de ekonomik kazançlarını arttırdığı vurgulandı.

İstanbul'da otomotiv sektöründe çalışan 35 yaşındaki Özer'in geçen yıl işini bırakarak döndüğü Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladığına işaret edilen açıklamada, Özer'e Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği kaydedildi.

Özer'in, Büyükşehir Belediyesinin tarım makineleri parkından yararlanarak ekim işlemlerini hızlandırdığı, tohum desteği de alarak 200 dönümlük atıl araziyi üretime açtığı vurgulandı.

Komşu mahallerde de atıl arazileri değerlendiren Özer'in bu desteklerle üretimini arttırmayı hedeflediği, yeni sezon öncesi belediyeden aldığı siyez buğdayı tohumlarını yine belediyenin tarım makineleriyle toprakla buluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, Özer'in "Ordu Büyükşehir Belediyemizin desteklerinden yararlandım. Hem tohum desteği hem de tarım makinelerini kullanarak siyez buğdayı başta olmak üzere birçok ürün ekiyoruz. Şu anda 200 dönüm arazi işliyoruz. Desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine teşekkür ederim." ifadelerine yer verildi.

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