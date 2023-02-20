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İstanbul'daki öğrenciler deprem nedeniyle verilen aranın ardından okullarına döndü

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından İstanbul'daki öğrenciler dersbaşı yaptı.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
İstanbul'daki öğrenciler deprem nedeniyle verilen aranın ardından okullarına döndü
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Evlerinden çıkan öğrenciler, ikinci yarıyılın başlaması dolayısıyla aileleriyle birlikte okullara geldi.

Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda açık havada yapılması planlanan tören hava muhalefeti nedeniyle konferans salonunda gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Ömer Çiçek, törende yaptığı konuşmada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başladığını söyledi.

İki haftalık tatil döneminde depremler olması nedeniyle sürecin uzadığını anlatan Çiçek, depremin de yağmur gibi doğa olayı olduğunu, bundan korunmak için de önlemler alınması gerektiğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt da konuşmasında, öğrencilerden İstanbul'a deprem bölgesinden gelenlere destek olmalarını istedi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, ilk derslerine başlamak üzere sınıflara gitti.

Öte yandan, İstanbul'da riskli bulunan 93 okulun öğrencileri, depreme güvenli okullara nakledildi. Öğrenciler, bugün eğitim-öğretime yeni okullarında başladı.

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