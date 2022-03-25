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Güncel

İstanbul'daki pitbull saldırısına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan ve gasp suçundan aranan genç ile farklı suçlardan kaydı bulunan köpek sahibi tutuklandı.

AA25 Mart 2022 Cuma 19:25 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 19:26
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23 Mart'ta Haznedar Mahallesi'nde meydana gelen ve aynı gün bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda yer alan Y.T'nin bir köpek tarafından ısırılma görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı.

Araştırmaların sonucunda, mağdurun yaralı olarak hastaneye başvurduğu öğrenilirken, görüntülerde yer alan köpeğin sahibinin H.H.A. olduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında, olayda mağdur olan Y.T'nin 23 suç kaydı olduğu ve "gasp" suçundan firari olarak arandığı belirlendi.

Y.T ile birlikte farklı konulardan 9 suç kaydı bulunduğu tespit edilen köpek sahibi H.H.A da dün gözaltına alındı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Muhafaza altına alınan iki pitbull cinsi köpek, barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi.

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