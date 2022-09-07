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  • İstanbul'daki PKK/KCK'lı terörist, kırsaldaki dokümanlarla tespit edildi
Güncel

İstanbul'daki PKK/KCK'lı terörist, kırsaldaki dokümanlarla tespit edildi

Diyarbakır'da mezrada ele geçirilen dokümanlardan sicil bilgileri tespit edilen PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Haziran'da Lice'nin Mehmedil mezrasında yer gösterme çalışmalarında çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Dokümanlar üzerinde yapılan incelemede PKK/KCK üyesi terörist Seyit Dilsöz kod adlı Fırat S'nin sicil bilgileri bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince İstanbul'da bulunduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

  • Diyarbakır
  • PKK/KCK
  • Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı

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