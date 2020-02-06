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  • İstanbul'daki 'saadet zinciriyle' dolandırıcılık iddiası: 8 kişi adliyeye sevk edildi
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İstanbul'daki 'saadet zinciriyle' dolandırıcılık iddiası: 8 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da kurdukları 'kozmik enerji' şirketinin hisselerinden kar payı vermek maksadıyla oluşturdukları saadet zinciri yapılanmasıyla yaklaşık 60 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan İranlı 8 kişi adliyeye sevk edildi.

AA06.02.2020  14:47 - Güncelleme: 06.02.2020  14:47

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

- Saadet zinciri yapılanmasıyla dolandırıcılık

Gözaltına alınan şüphelilerin kurdukları "kozmik enerji" şirketine para yatıranlara, ana paranın yüzde 10'u oranında aylık kar payı verdikleri, şirkete yeni üye kazandıranlara da ek ödeme yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilmişti.

Şüphelilerin güven kazanmak için para yatıran kişilere 3-4 ay ödeme yaptıkları daha sonra telefonlarını değiştirerek iletişimlerini kestikleri belirlenmişti.

Çalınan aracının peşine düşen iş adamının 2 şüpheliden birini öldürdüğü iddiası

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