İstanbul'daki seçimler 'hırsız var' etiketiyle Twitter'da gündem oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 309 sandıkta yaptıkları incelemede 17 bin 410 oyun kaydırıldığını tespit ettiklerini açıklamıştı. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun da "Sandık başında bir hata olmuş" diyerek itiraf ettiği oy kaydırma skandalı sonrası çok sayıda kişi sosyal medyada konuyu gündeme getirdi.

Oylarının çalındığını söyleyen kullanıcılar, Twitter'da #HırsızVar etiketiyle İstanbul'daki seçimlerde yapılan usulsüzlüklerin belgelerini paylaştı. Birçok kişi paylaştığı fotoğraf ve videolarla oy kullandıkları sandıklardaki tutarsızlıkları dile getirdi.

CHP SİSTEMİNDE OY KAYDIRMA BELGELERİ

CHP'nin seçim tutanaklarının girildiği sistemde yapıldığı ortaya çıkan hata İstanbul'daki seçimlerdeki usulsüzlüğü gözler önüne seriyor.

Bağcılar'da Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 numaralı sandıktaki verilerin CHP'nin seçim tutanaklarının işlendiği sisteme farklı girildiği ortaya çıktı.

CHP'nin seçim sisteminde 1212 numaralı sandıkta "Belediye Başkanlığı Seçimleri" başlığında AK Parti'ye 126 oy çıktığı görülürken "Büyükşehir Belediye Seçimleri" başlığında bu rakam 1'e düşüyor.

Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın 131 oy aldığı sandıktaki sonuçlar CHP'nin seçim sisteminde 1 oy olarak görünüyor. 130 oyun seçim sandık tutanağına yansımadı açıkça görülürken seçimlerde usulsüzlük yapıldığı belgelendi.

201 OY TUTANAKTA 1'E DÜŞÜRÜLDÜ

Binali Yıldırım'ın aldığı oyların seçim tutanağına yazılmadığı bir diğer örnek ise Sultanbeyli'de Adil Mahallesi'ndeki 2004 No'lu sandık oldu. Yıldırım'ın 201 oy aldığı sandıkta veriler tutanağa 1 oy olarak geçirildi.

İşte o paylaşımlardan bazıları: