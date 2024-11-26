Türkiye Pazar günü son yılların en dehşet verici katliamına tanıklık etti. Bahtiyar Aladağ (33), önce Büyükçekmece'de ailesinin yaşadığı evde babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı (30) silahla vurdu.
Anne ve babanın öldüğü, kız kardeşin de yaralandığı olaydan yarım saat sonra Aladağ bu kez Avcılar'da eşinin çalıştığı kuaförde dehşet saçtı.Bahtiyar Aladağ
Burada iş yeri çalışanı Mehmet Salih Özsökük'ü (30) öldürdü ve eşinin kardeşi Gökhan Soylu'yu (34) ise ağır yaraladı.Mehmet Salih Özsökük
Son olarak Esenyurt'ta da kuzeni Şadan Serdar Buke'yi (33) öldürüp aracında intihar eden canin, eşi, çocuğu ve kayınvalidesine ulaşılamıyordu.Gökhan Soylu
Dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii 'nde 3 ceset bulundu.Yapılan incelemede cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'ya ait olduğu belirlendi. Polis, Aladağ'ın piknik bahanesiyle ilk cinayetleri göl kenarında işlediğini ortaya çıkardı.
Muhammet Aladağ - Şadan Serdar Buke
DÜKKANDA ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ
Aladağ'ın Avcılar'da berber dükkanının olduğu ve iş yerinde havalı tabancayla atış talimi yaptığı öğrenildi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilenen Aladağ'ın katliamı eşini kıskandığı ve kendisini aldatmakla suçladığı için gerçekleştirdiği iddia edildi.