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Güncel

İstanbul'daki seri katil vahşetinde yeni detay! Katliam piknikte başlamış

İstanbul'daki seri katilin cinayetlere mesire alanına götürdüğü eşi, çocuğu ve kaynanasıyla başladığı ortaya çıktı. Dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Gölü sahilinde 3 ceset bulundu. Cesetlerin Bahtiyar Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'ya ait olduğu belirlendi Aladağ'ın Avcılar'daki berber dükkanında havalı tabancayla atış talimi yaptığı öğrenildi. Katilin, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için katliamları gerçekleştirdiği iddia edildi.

AJANSLAR26 Kasım 2024 Salı 08:59 - Güncelleme:
İstanbul'daki seri katil vahşetinde yeni detay! Katliam piknikte başlamış
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Türkiye Pazar günü son yılların en dehşet verici katliamına tanıklık etti. Bahtiyar Aladağ (33), önce Büyükçekmece'de ailesinin yaşadığı evde babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı (30) silahla vurdu.

Anne ve babanın öldüğü, kız kardeşin de yaralandığı olaydan yarım saat sonra Aladağ bu kez Avcılar'da eşinin çalıştığı kuaförde dehşet saçtı.

Bahtiyar Aladağ

Burada iş yeri çalışanı Mehmet Salih Özsökük'ü (30) öldürdü ve eşinin kardeşi Gökhan Soylu'yu (34) ise ağır yaraladı.

Mehmet Salih Özsökük

Son olarak Esenyurt'ta da kuzeni Şadan Serdar Buke'yi (33) öldürüp aracında intihar eden canin, eşi, çocuğu ve kayınvalidesine ulaşılamıyordu.

Gökhan Soylu

Dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii 'nde 3 ceset bulundu.

Yapılan incelemede cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'ya ait olduğu belirlendi. Polis, Aladağ'ın piknik bahanesiyle ilk cinayetleri göl kenarında işlediğini ortaya çıkardı.

Muhammet Aladağ - Şadan Serdar Buke

DÜKKANDA ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ

Aladağ'ın Avcılar'da berber dükkanının olduğu ve iş yerinde havalı tabancayla atış talimi yaptığı öğrenildi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilenen Aladağ'ın katliamı eşini kıskandığı ve kendisini aldatmakla suçladığı için gerçekleştirdiği iddia edildi.

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