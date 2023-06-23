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İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyede

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA23 Haziran 2023 Cuma 13:25 - Güncelleme:
İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyede
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Esenyurt'ta bir inşaat projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen, ikamet eden kişileri silah zoru ile çıkaran ve yaralayan suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından aralarında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de bulunduğu 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

- NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 20 Haziran Salı günü düzenledikleri operasyonda 24 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Esenyurt'taki bir siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği vatandaşları darbedip siteden çıkardıkları belirlenmişti.

Aynı suç örgütüne yönelik 7 Nisan'da İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya, Muş ve İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 21'i tutuklanmıştı.

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