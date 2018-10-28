Kayseri'de son 10 gün içerisinde 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şahıs tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, kentte son 10 gün içerisinde Kiçiköy, Bahçelievler, Germir, Erkilet, Hürriyet, Zümrüt, Yakut ve Sakarya mahallelerinde ikametlerden 11 ayrı hırsızlık olayı meydana geldi.
- İHA
İkametlerin balkon kapılarından girilerek gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olayların İstanbul'dan gelen 5 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği tespit edilerek şüpheliler belirlendi. Şüphelilerden R.G. (19), E.D. (19) ve M.B.'nin (28) kaldıkları ikametlere operasyon yapıldı. 5 şahıs da gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 17 parça eşya da ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca İstanbul'da 2, Develi ilçesinde 1 adet suça daha karıştığı tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
5 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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