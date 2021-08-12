DHA 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:41 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:41

İstanbul'da yasa dışı organ nakli suçlamasıyla aranan 4 kişi, Nevşehir'de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı organ nakli yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler, B.B., C.Y., İ.E. ve B.A.'nin Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde olduğu tespit edildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul'a götürüldü.