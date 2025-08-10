İSTANBUL 32°C / 22°C
10 Ağustos 2025 Pazar
Güncel

İstanbul'dan köyüne döndü, hayvancılığa başladı

Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan baba ve iki oğlu Kırklareli'ndeki köylerine dönerek, devlet desteğiyle hayvancılığa başladı.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 11:37
İstanbul'dan köyüne döndü, hayvancılığa başladı
ABONE OL

Geçitağzı köyünde dünyaya gelen Muzaffer Dalkıran (69), 1996 yılında ailesiyle İstanbul'a göç etti.

Yaklaşık 29 yıl İstanbul'da yaşayan Muzaffer ile oğulları Turgay (42) ve Tayfun Dalkıran (40), geçen yıl büyükşehrin stresinden uzaklaşmaya karar verdi.

Dalkıran ailesi Tarım ve Orman Bakanlığının ORKÖY projesi kapsamında aldığı destek ile hayvan besiciliğine başladı.

Aile, hayvan sayısını artırıp modern bir çiftlik kurmayı hedefliyor.

Baba Muzaffer Dalkıran, AA muhabirine, köyde uzun yıllar kamyonculuk yaptığını 1996 yılında İstanbul'a göç ettiklerini söyledi.

İstanbul'da güvenlik ve tekstil işlerinde çalıştıklarını ifade eden Dalkıran, köyde artık ailesiyle mutlu bir yaşam sürdüğünü kaydetti.

- "DEVLET DESTEKLERİ BİZE BİR BAŞLANGIÇ OLDU, DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Tayfun Dalkıran ise uzun yıllar İstanbul'da çalıştığını ancak büyükşehrin stresinden uzaklaşmak amacıyla köyüne döndüğünü belirtti.

Devlet desteğiyle hayvancılık yaptığını anlatan Dalkıran, "ORKÖY'den 2 hayvan çıktı bize. Onların da iki buzağısı oldu. Şu anda 24 hayvanımız var. Tarlamız bahçemiz var. Yani herkese tavsiye ederim bu hayvancılık güzel, İstanbul'da rutubet, yorucu, trafik sıkıntılı. Köy sakin, ortam güzel burada." diye konuştu.

Gençlere örnek olmak istediklerini vurgulayan Dalkıran, hayvan sayısını artırmayı amaçladıklarını anlattı.

Köyde çok mutlu bir yaşam sürdüklerini dile getiren Dalkıran, "Şu anda burada güzel süt veriyoruz, paramızı kazanıyoruz. Devlet destekleri bize bir başlangıç oldu, devletimizden Allah razı olsun. İki inekle başlangıç yaptık. Kendi paramızla da hayvan sayımızı artırdık." dedi.

- "KÖYDE HAYAT GÜZEL GEÇİYOR"

Dalkıran, devletin hayvancılığa ciddi desteklemeler verdiğini belirtti. Köyde hayatın çok güzel geçtiğini aktaran Dalkıran "Kendi işimizi yapıyor para kazanıyoruz. Biz gittik çalıştık tekstilde hiç bir şey olmadı. Evlendik orada. Eşimle, kardeşimle ve babamla geldik köye. Burası daha iyi." diye konuştu.

