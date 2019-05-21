İstanbul'dan Meksiko'ya doğrudan uçuşlar başlıyor
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon, 'Türkiye Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) ile çok uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Ağustosta İstanbul'dan Meksiko'ya doğrudan uçuşlar başlıyor' dedi..
- AA
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon, ağustosta İstanbul'dan başkent Meksiko'ya doğrudan uçuşların başlayacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Ebrard, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) ile çok uzun bir sohbet gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ilişkiler hakkında derinlemesine konuştuk. Bunun sonucunda ağustosta İstanbul'dan Meksiko'ya doğrudan uçuşlar başlıyor." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, dün, resmi ziyaret amacıyla gittiği Meksika'nın başkenti Mexico'da Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard ile bir araya gelmişti.
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