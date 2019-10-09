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İstanbul'da vahşet! Evine girdiği kadının boğazını kesti

İstanbul Esenyurt'ta bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadının boğazını kesti.

  • DHA
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Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını kesti. Bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor. 

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