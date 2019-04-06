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İstanbullu da taşınıyor

İstanbul Havalimanı’nın faaliyete geçmesiyle beraber bölgedeki konut hareketliliği de arttı. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de taşınma talepleri bir önceki döneme göre yüzde 33 artarken, İstanbul Havalimanı’na yakın Göktürk, Mithatpaşa ve Mimar Sinan mahallelerine taşınma talepleri, geçen yıla göre yüzde 100’den fazla arttı.

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Atatürk Havalimanı’na yakın Yeşilköy, Şirinevler ve Siyavuşpaşa gibi mahallelerden farklı ilçelere taşınma taleplerinde de önceki yıla oranla artış görüldü.

ATATÜRK HAVALİMANI BÖLGESİ BOŞALDI

Bir internet sitesinin verilerine göre, Arnavutköy’de Bolluca ve Boğazköy İstiklal mahalleleri Sarıyer’de Zekeriyaköy mahallesi, Başakşehir’de ise İstanbul Havalimanı’na yakın Kayabaşı Mahallesi en çok taşınılan mahalleler oldu. Havayolu çalışanlarının yoğunlukla yaşadığı Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerindeyse özellikle Atatürk Havalimanı’na (AHL) yakın olan Yeşilköy, Şirinevler, Siyavuspaşa gibi mahallelerden başka ilçelere taşınma talepleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 94 artış gösterdi.

KADIKÖY EN FAZLA TAŞINILAN YER

İstanbul’dan sahil kentlerine taşınmalar geçen döneme göre yüzde 23 arttı. İstanbullular en çok İzmir, Muğla, Antalya gibi sahil kentlerine taşınıyor. İstanbul’da taşınma hareketliliği en fazla olan semtler geçen sene olduğu gibi bu sene de Kadıköy, Başakşehir ve Beylikdüzü oldu. En fazla taşınılan semt ise popülerliğini koruyan Kadıköy oldu.  Kadıköy’ün taşınma hareketliliği en yoğun mahalleleri yine eski mahalleler oldu.

FİKİRTEPE'DE YOĞUN HAREKETLİLİK VAR

Kadıköy'deki taşınma yoğunluğunun bir diğer sebebi de Fikirtepe’deki yeni konutlar. Evleri tamamlanan vatandaşlar ile konut alan yatırımcı, Fikirtepe’ye taşındığı için bu bölgede de yoğun bir hareketlilik söz konusu. 

 

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