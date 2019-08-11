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İstanbullular Adalar İskelesi'ne akın etti

Kurban Bayramı’nda İstanbul’da kalan kent sakinleri ve yabancı turistler, adalara gitmek için Eminönü’ne akın etti. Şehir hatları iskelesinden sık sık ek seferler yapıldığı ve vapurun kapasitesi üstüne kişi almayacağı duyurusu yapıldı.

  • İHA
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Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirmek isteyen vatandaşlar sıcaklıklarında yükselmesi ile adalara gitmek için Eminönü’ne akın etti. Şehir hatlarında vatandaşlar adalar vapuruna binebilmek için uzun süre bekledi. Vatandaşların oluşturduğu insan seli havadan görüntülendi. Görüntülerde Eminönü Şehir Hatları Adalar İskelesi'nin önünde bekleyen vatandaşların yola kadar taşıp uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
 
Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise gördükleri yoğunluk karşısında şaşkına göndüler. Şehir Hatları Adalar iskelesinde vatandaşlara ek sefer yapılacağı anonsları verildi.

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