İstanbullular Adalar İskelesi'ne akın etti Kurban Bayramı’nda İstanbul’da kalan kent sakinleri ve yabancı turistler, adalara gitmek için Eminönü’ne akın etti. Şehir hatları iskelesinden sık sık ek seferler yapıldığı ve vapurun kapasitesi üstüne kişi almayacağı duyurusu yapıldı.