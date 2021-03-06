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İstanbullular dikkat! 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi yaşanacak

Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de 9 Mart Salı 22.00 ile 10 Mart Çarşamba 15.00 arasında 17 saatlik su kesintisi yaşanacak.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 11:28 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 11:31
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri Mimar Sinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacak bölgeler şu şekilde:

- Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri

- Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey mahalleleri

- Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları.

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