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Güncel

İstanbullular dikkat, dışarı sakın maskesiz çıkmayın! Bugün başladı: Cezası 900 TL

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, İstanbul'da bugünden itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek.

22 Haziran 2020 Pazartesi 09:11 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 09:11
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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini istemişti.

Bugünden itibaren ise kurala uymayana 900 lira idari para cezası uygulanacak.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

48 ilde maske zorunluluğu bulunuyor

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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