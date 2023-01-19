İstanbullular dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Esenyurt ilçesinde düzenlenecek yarın Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni düzenlenecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü temel atma töreni nedeniyle Esenyurt'ta bazı yollar trafiğe kapatılacağını açıkladı. Saat 09.00 itibari ile Esenyurt Meydana Çıkan Bütün Cadde ve Sokaklar trafiğe kapatılacak. Alternatif yollar ise, 19 Mayıs Bulvarı, Bağlar Çeşme Caddesi, Bahçe Yolu Caddesi, Urfalılar Caddesi. Saat 11.00 itibari ile Erzurum Kongre Caddesi ile Hoşdere, Esenyurt Yolu kesişiminden Esenyurt, Meydan istikameti kapatılacaktır. Doğan Araslı Bulvarı Meydan istikameti, Doğan Araslı Bulvarına çıkan cadde ve sokaklar kapatılacaktır. Alternatif yollar ise, Erzurum Kongre Caddesi, Fikri Sönmez Caddesi, 1357 Sokak, 1375 Sokak, 1377 Sokak, 1121 Sokak, Bağlar Çeşme Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Urfalılar Caddesi.