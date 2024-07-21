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İstanbullular serinlemek için sahilleri doldurdu

Aşırı sıcak ve nemli hava İstanbulları bunaltmaya devam ediyor. Kent sakinleri, hafta sonunu serinlemek için sahil kesimlerinde ve piknik alanlarında vakit geçirdi.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 16:20 - Güncelleme:
İstanbullular serinlemek için sahilleri doldurdu
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İstanbul'da aşırı sıcak ve nemli hava etkisini sürdürürken, hafta sonunu evinde geçirmek istemeyenler serinlemek için sahil kesimlerinde ve piknik alanlarında vakit geçirdi.

Yaklaşık 1 haftadır etkisini sürdüren sıcak hava dalgası kent sakinlerini bunaltmaya devam ediyor.

Meteorolojik verilere göre, 34-37 derece aralığında seyreden sıcaklık, artan nemin de etkisiyle özellikle öğle saatlerinde sahil kesimine yakın ilçelerde 45 derecenin üzerinde hissediliyor.

Bunaltan sıcaklar nedeniyle hafta sonunda evlerinden durmak istemeyenler serinlemek için sahil ve plajlarda denize girmeyi, bazıları da evlerinde ve kapalı alanlarda kalmayı tercih ediyor.

Bazı kent sakinleri, sıcak havayla başa çıkabilmek için Avcılar sahilinde denize girdi. Sıcaktan bunalanların bir başka adresi Sarıyer, Beşiktaş ve Beyoğlu sahilleri oldu. Sahil kesimlerindeki park ve yeşil alanlara gelenler, ağaç gölgelerinde oturarak vakit geçirdi.

Hafta sonu tatili değerlendirmek isteyen kimi vatandaşlar da sıcaktan korunmak için kafe ve restoranları tercih etti.

Bazı İstanbulluların hafta sonu rotası mesire alanları olurken, öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklık nedeniyle mesire alanlarında da aşırı bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.

Aileleriyle Ümraniye Millet Bahçesi'ne gelenler, nispeten serin olan ağaçlık alanlarda piknik yaptı. Bazıları sosyal tesislerde zaman geçirmeyi tercih ederken, kimileri ise yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerle alandaki masalarda piknik yaptı.

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