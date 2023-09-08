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İstanbullunun çilesi sürüyor: Şimdide de yürüyen merdivende yangın çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Büyükşehir belediyesine bağlı toplu taşıma araçlarında yaşanan arızalar vatandaşı bezdirdi. Bu kez uzun süredir çalışmadığından şikayet edilen metro istasyonu merdivenlerinde yangın çıktı.

IHA8 Eylül 2023 Cuma 18:18 - Güncelleme:
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Fatih'te Vezneciler Metro Durağı yürüyen merdivenlerinde elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Vezneciler Durağı İstanbul Üniversitesi girişinde bulunan yürüyen merdivenlerde elektrik aksamından çıktı. Alevleri gören esnaf, yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Vatandaşların müdahalesiyle sönen yangın bir süre sonra tekrar alevlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında vatandaşlar metro durağının diğer çıkışlarını kullandı.

İLK MÜDAHALEYİ ESNAF YAPTI

Yangına ilk müdahaleyi yapan esnaf Bekir Sirkeci "Bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Ben de dükkandaki tüpü aldım, koştum. İlk anda alevleri söndürdük. Tüpümüz bitince ikinci tüpü aldık. O da bitti. Daha sonra itfaiye yetişti" dedi.

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