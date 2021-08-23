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  • İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor! 16 milyon İBB'ye çalışıyor
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İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor! 16 milyon İBB'ye çalışıyor

Üsküdar'da sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü refüjde asılı kaldı. Kazada yolcularda yaralanan olmazken, refüjde asılı halde kalan İETT otobüsünü çevredekiler ve yolcular iterek kurtarmaya çalıştı.

DHA23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:52 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:00
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Asılı halde kalan İETT otobüsünü, çevredekiler ve yolcular kurtarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle sahilde trafik yoğunluğu oluşunca , diğer sürücüler yolun açılmasını halay çekerek bekledi. Otobüs çekici tarafından kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Olay, dün saat 23.00'da Üsküdar'da Salacak Sahil'de meydana geldi. İddiaya göre, yolcu dolu İETT otobüsü virajı dönerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde asılı kaldı. Kazada yolcularda yaralanan olmazken, refüjde asılı halde kalan İETT otobüsünü çevredekiler ve yolcular iterek kurtarmaya çalıştı.

Kaza nedeniyle Salacak Sahil'de çift yönlü uzun trafik kuyrukları oluştu. Trafikten sıkılan bazı sürücüler araçlarından inerek halay çekti. Asılı kalan otobüs çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. İETT otobüsünün kurtarılma çalışmaları ve trafikte kalan diğer sürcülerin halay çekmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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