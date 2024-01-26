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  • İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Tramvay çalışması vatandaşı isyan ettirdi
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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Tramvay çalışması vatandaşı isyan ettirdi

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım konusundaki başarısızlığına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Güngören tramvay hattındaki yaşanan çalışma nedeniyle mağdur olan vatandaşlar duruma isyan etti.

IHA26 Ocak 2024 Cuma 00:18 - Güncelleme:
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Tramvay çalışması vatandaşı isyan ettirdi
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İstanbul'da Güngören tramvay hattındaki çalışma nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Ters yöne giren otobüs şoförüne güzergahı yolcular tarif etti.

Güngören tramvay hattındaki çalışma nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaydaki yolcular, Güngören hattındaki çalışmalar nedeniyle yolcular Merter durağında indirildi. Güngören tarafına devam etmek isteyen yolcular yağmur altında otobüs bekledi. Otobüslerin geç gelmesi sebebiyle vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Gelen otobüs şoförünün güzergahı bilmeyince ters yöne girdi. Vatandaşların yolu tarif etmesiyle otobüs şoförü doğru güzergahtan yoluna devam etti.

  • İBB ulaşım
  • Güngören mağdurları
  • CHP yönetimi

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