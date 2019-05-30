İstanbul’u kaybetmenin  acısını unutamadılar 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen İstanbul’un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı’na katıldı önemli açıklamalarda bulundu:

HESAPLAŞMA BİTMEDİ: İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kentin kapılarını İslam’a açan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman neferlerini selamlıyorum. İstanbul Osmanlı’nın 7. kuşatmasında ve 7. Osmanlı padişahı tarafından fethedildi. Ancak İstanbul’a dair hesaplaşma tam 566 yıldır hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul’u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megalo ideası ve onu temsil eden İstanbul’dur. Coğrafyamızı kan ve göz yaşına boğan DEAŞ’lı canilerin hedefi de yine bu kutlu şehirdir.

TESADÜF DEĞİL: Daha iki ay önce cuma namazı kılan 52 Müslüman’ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin ‘Ayasofya’yı minarelerden kurtaracağız’ diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir. Bu katilin silahına kazımış olduğu tarih, isim ve sembollere kadar hepsi 566 yıldır sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu mübarek şehrin duvarlarını ‘Zulüm 1453’te başladı.’ sloganlarıyla kirletenler de aynı zihniyetin mensuplarıdır.

NİYETLER AYNI: Bölücü örgütün çukur terörü sırasında vatandaşlarımızın evleriyle beraber tarihi camilerimize saldırmasının, Kur’an kurslarımızı ateşe vermesinin gerisinde de aynı sebep vardır. 1915 olayları üzerinden milletimizi karalayanlar ile Pontus soykırımı iftirası atanlar da hep aynı niyetleri taşıyorlar. Hedefleri İstanbul’un fethi ile sembolleşen medeniyet değerlerimizi, Anadolu’ya asıl kimliğini kazandıran Türk-İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. İstanbul’un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma asla bitmeyecektir.

ÇEHRESİ DEĞİŞTİ: İstanbul’un dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye’ye değil, dünyaya hizmet etmektir. Kente hizmet etme şerefine nail oldum. Temiz içme suyunun dahi bulunmadığı, çöp dağlarının patladığı, Haliç’in yanından geçmenin bile mümkün olmadığı şehri kısa sürede ülkenin iftihar tablosu haline getirdik. İstanbul’u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. İstanbul’a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle yatırımlarla İstanbul’un çehresini değiştirdik.

ÇOK ÇALIŞMALIYIZ: İstanbul’un iki yakasına toplamda yaklaşık 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yaptık.Atatürk Havalimanı’nın büyük bir bölümünü millet bahçesi haline getireceğiz. Bunun yanında şu anda otelin ve bunun yanında yine terminal binalarının olduğu kısımları inşallah büyük bir fuar merkezi haline getireceğiz. Yine pistin bir bölümünü de sadece iş adamlarıyla yine uluslararası liderlerin gelmiş olduğu bir butik havalimanı olarak inşallah hizmete sunacağız. Bunun için hep birlikte çok çalışmalıyız. Çünkü İstanbul dünyanın en saygın şehirlerinden bir tanesi. İstanbul’da gönlüne dokunmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayacak şekilde bir çalışma yürüttüğümüzde Allah’ın izniyle ulaşamayacağımız hedef yoktur.

GELECEĞİN İNŞASI: Binali Yıldırım kardeşimiz, bu şehirde başladığı hizmet kariyerinin ve bakanlık, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı görevlerinin birikimini tekrar İstanbul’a sunmaya hazırdır ve İstanbul’un hizmetkarı olmaya adaydır. Gerek 25 ilçemiz gerek inşallah Binali Yıldırım kardeşimiz gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul’umuzu çok daha farklı bir yere uçuracağız. Sizlerden Binali Yıldırım kardeşimin etrafında kenetlenmeniz ve İstanbul’un geleceğini hep birlikte inşa edecek örnek bir dayanışmayı ortaya koymanızı istiyorum.