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İstanbul'u lodos ve sağanak vurdu

İstanbul'da etkili olan lodosun ardından sağanak yağış başladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rögarlar taştı. Etkili olan şiddetli lodosla birlikte kayalıkları aşan dalgalar sahilde su birikintileri oluşturdu.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 14:44 - Güncelleme:
İstanbul'u lodos ve sağanak vurdu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün akşam saatlerinde yaptığı uyarıların ardından başlayan lodos şiddetini artırıyor.

Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Kadıköy sahillerinde dalga boyları arttı.

Yüksek dalgalar, kayalıkları aşıp sahil yolunda su birikintileri oluşmasına ve rögarların taşmasına neden oldu.

Fatih'te, bazı vatandaşlar denizdeki dalgaları izlemek için sahile geldi.

Cep telefonları kamerasıyla denizin durumunu kaydeden bazı vatandaşlar, dalgalar nedeniyle zaman zaman ıslandı.

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