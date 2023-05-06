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İstanbul'u unutan İmamoğlu fetva verme peşine düştü: İlk turda bitirmek farzdır

Göreve geldiği günden beri geçen 4 yılda İstanbul'un sorunlarına çare bulmayan ve verdiği sözleri yerine getirmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine İstanbul'u unutup 7'li koalisyon için oy peşine düştü. Daha önce verdiği sözleri tutmayan İmamoğlu şimdilerde 'Sana Söz' sloganıyla yine vatandaşa boş vaatler vermeye başladı. İmamoğlu son olarak ise 7'li koalisyonun İstanbul mitingine fetva vermeye kalkışarak, 'İlk turda bitirmek farzdır.' dedi.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 22:28 - Güncelleme:
İstanbul'u unutan İmamoğlu fetva verme peşine düştü: İlk turda bitirmek farzdır
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14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vadeliden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitingde yaptığı konuşmada "Seçimleri ilk turda bitirmek farzdır" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör sevici HDP'nin de katıldığı, 7'li koalisyonun seçim mitinginde konuştu. İmamoğlu, konuşmasında seçimleri ilk turda bitirmenin 'farz' olduğunu söyledi.

TERÖR SEVİCİ HDP İLE ORTAK SÖYLEMLER

Ekrem İmamoğlu'na benzer bir konuşmayı ittifak ortağı terör örgütü PKK'nın paravanı HDP'li Ahmet Türk de gerçekleştirmişti. Ahmet Türk, geçtiğimiz günlerde düzenlenen mitingde İmamoğlu ile benzer sözler sarf ederek, "AK Parti'ye oy vermek günahtır, haramdır." ifadelerini kullanmıştı.

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