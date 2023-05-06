İstanbul'u unutan İmamoğlu fetva verme peşine düştü: İlk turda bitirmek farzdır

14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vadeliden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitingde yaptığı konuşmada "Seçimleri ilk turda bitirmek farzdır" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör sevici HDP'nin de katıldığı, 7'li koalisyonun seçim mitinginde konuştu. İmamoğlu, konuşmasında seçimleri ilk turda bitirmenin 'farz' olduğunu söyledi.

TERÖR SEVİCİ HDP İLE ORTAK SÖYLEMLER

Ekrem İmamoğlu'na benzer bir konuşmayı ittifak ortağı terör örgütü PKK'nın paravanı HDP'li Ahmet Türk de gerçekleştirmişti. Ahmet Türk, geçtiğimiz günlerde düzenlenen mitingde İmamoğlu ile benzer sözler sarf ederek, "AK Parti'ye oy vermek günahtır, haramdır." ifadelerini kullanmıştı.