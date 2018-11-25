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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2019 yılı mali bütçesini onayladı

İBB Meclisi, 39 ilçenin toplam 16 milyar 695 milyon 986 bin 297 liralık 2019 yılı mali bütçesini oy birliğiyle kabul etti.

  • AA
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Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşen Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin bütçeleri ele alındı.
 
Toplantıda ilçe belediyelerin bütçeleri tek tek görüşüldü. Yapılan oylamada, 39 ilçe belediyesinin 2019 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.
 
Buna göre, Esenyurt Belediyesi, 900 milyon 652 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.
 
Esenyurt'u, 670'er milyonla Kadıköy ve Şişli, 650'şer milyon lirayla Küçükçekmece ile Üsküdar Belediyeleri takip etti.
 
Anadolu Yakası'nda bulunan Kartal Belediyesi 615 milyon, Pendik Belediyesi ise 610 milyon lira ile yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.
 
Bütçesi en düşük olan belediye, her yıl olduğu gibi yine Adalar oldu. Adalar Belediyesi'nin 2019 bütçesi, 41 milyon lira olurken Şile Belediyesi'nin 85 milyon ve Çatalca Belediyesi'nin ise bütçesi 88 milyon lira oldu.
 
İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçeler ve bütçeleri şöyle:
 
Belediye 2019 yılı bütçesi (TL)
 
Esenyurt 900 milyon 652 bin
 
Kadıköy 670 milyon
 
Şişli 670 milyon
 
Küçükçekmece 650 milyon
 
Üsküdar 650 milyon
 
Kartal 615 milyon
 
Pendik 610 milyon
 
Ümraniye 550 milyon
 
Başakşehir 540 milyon
 
Bağcılar 525 milyon 410 bin
 
Ataşehir 518 milyon
 
Zeytinburnu 505 milyon
 
Maltepe 488 milyon 406 bin
 
Bakırköy 481 milyon 935 bin
 
Beylikdüzü 481 milyon 181 bin
 
Sancaktepe 466 milyon 232 bin
 
Beykoz 465 milyon
 
Beşiktaş 436 milyon
 
Sultangazi 435 milyon
 
Bahçelievler 426 milyon 327 bin 797
 
Sarıyer 421 milyon 909 bin
 
Büyükçekmece 409 milyon
 
Fatih 391 milyon 792 bin 500
 
Eyüpsultan 380 milyon
 
Gaziosmanpaşa 379 milyon
 
Esenler 375 milyon 100 bin
 
Kağıthane 370 milyon 177 bin
 
Tuzla 325 milyon 65 bin
 
Avcılar 325 milyon
 
Beyoğlu 325 milyon
 
Sultanbeyli 313 milyon
 
Arnavutköy 311 milyon
 
Bayrampaşa 301 milyon 500 bin
 
Çekmeköy 270 milyon
 
Silivri 254 milyon 500 bin
 
Güngören 245 milyon 800 bin
 
Çatalca 88 milyon
 
Şile 85 milyon
 
Adalar 41 milyon

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