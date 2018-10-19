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İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aranan şüphelilerden bazıları gözaltına alındı

İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan şüphelilerden bazıları yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Silivri, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 14 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda zanlılardan bazıları gözaltına alındı. Ayrıca bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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