İstanbul’un Fethi’nin 566. Yılı Maltepe Sahili’nde Kutlanacak

Bir çağ kapatıp, yeni bir çağ başlatan İstanbul’un Fethi’nin 566. yılını İstanbullularla birlikte Maltepe Sahili’nde kutluyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında; 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanılacağı özel bir Fetih film gösterisi gerçekleştirilecek.

DEV SAHNEDE ÖZEL FİLM GÖSTERİMİ

50 m genişliğinde, 10 m yüksekliğinde kurulan sahnede, yüksek çözünürlüklü projektörler ile gösterim yapılacak. Yeni teknoloji hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ve ışık gösterileriyle mapping ve pyro şovları gerçekleştirilecek. Saat 21.30’da başlayacak programda, İBB Mehter Takımı da bir konser verecek.

Alanı dolduran İstanbullular, Fetih coşkusunu hep bir arada yaşayacak!

FETİH KUTLAMASI PROGRAMI:

TARİH: 29 Mayıs 2019 Çarşamba (Bugün)

YER: Maltepe Şehir Parkı Etkinlik Alanı

SAAT: 21:00 İBB Mehteran Birliği Konseri

21:35 Özel Fetih Gösterisi

21:40 Video Mapping

22:05 Işık, Su, Lazer Gösterisi

22:15 Mapping gösterisinin sona ermesi

22:20 Yatsı Ezanı