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  • İstanbul'un göbeğinde inanılmaz olay! Ambulansın önünü kesip hastayı görmek istediler
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İstanbul'un göbeğinde inanılmaz olay! Ambulansın önünü kesip hastayı görmek istediler

Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz' diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, trafik magandaları olay yerinden uzaklaştı.

DHA11 Haziran 2024 Salı 10:17 - Güncelleme:
İstanbul'un göbeğinde inanılmaz olay! Ambulansın önünü kesip hastayı görmek istediler
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Bostancı yan yolda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler.

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı.

Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti.

O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

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