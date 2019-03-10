İstanbul'un hava yolcusu 2 ayda 15 milyonu aştı

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, megakentteki havalimanlarından ocak ve şubat ayında geliş ve gidiş yapan toplam yolcu ile hava trafiğindeki sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Bu yılın ilk iki ayında, Atatürk Havalimanı'nı geliş ve gidiş seferleriyle 9 milyon 844 bin 31 yolcu kullandı.

Havalimanından, iç hatlarda 2 milyon 654 bin 917, dış hatlarda 7 milyon 189 bin 114 yolcu hizmet aldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ise aynı dönemde iç hatlarda 3 milyon 350 bin 610, dış hatlarda 1 milyon 888 bin 298 olmak üzere toplam 5 milyon 238 bin 908 yolcu ağırlandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN İKİ AYDA 202 BİN 578 YOLCU SEYAHAT ETTİ

Türk Hava Yollarının (THY) bazı seferlerini icra ettiği İstanbul Havalimanı'nı, yılın iki ayında iç hatta 119 bin 268, dış hatta 83 bin 310 yolcu kullandı.

Ocak ve şubatta toplam 202 bin 578 yolcu bu havalimanından seyahat etti.

Böylece kentteki üç havalimanından, bu yılın ocak ve şubat ayında geçen yolcu sayısı 15 milyon 285 bin 517 olarak hesaplandı.

Geçen yılın ilk iki ayında İstanbul'daki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 15 milyon 69 bin 27 olarak belirlendi. Bu yılki yolcu artışı, geçen senenin aynı dönemine göre 216 bin 490 oldu.

Türkiye'deki tüm havalimanları varışlı ve kalkışlı seferlerle yılın ilk iki ayında 26 milyon 798 bin 454 yolcu seyahat etti.

Böylece, 2019'un ocak ve şubat ayında, Türkiye'deki havalimanlarını kullanan tüm yolcuların yaklaşık yüzde 57'sinin İstanbul havalimanlarını tercih ettiği görüldü.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BİN 678 SEFER YAPILDI

Bu yılın ocak-şubat döneminde, Atatürk Havalimanı'nda, iç hatlarda 18 bin 862, dış hatlarda 51 bin 106 olmak üzere toplam 69 bin 968 uçaklık hava trafiği meydana geldi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın iki ayında icra edilen sefer sayısı iç hatlarda 21 bin 419, dış hatlarda 14 bin 273 oldu. Bu havalimanında, geçen iki ayda 35 bin 692 seferlik uçuş trafiği oluştu.

İstanbul Havalimanı'nda ise bu yılın ilk iki ayında, iç hatta 911, dış hatta 767 olmak üzere toplam bin 678 sefer icra edildi.

Megakentteki tüm havalimanlarından geçen yılın ocak-şubat döneminde 105 bin 558 uçak iniş ve kalkış yapmıştı.

Bu yılın aynı döneminde de İstanbul'daki havalimanlarından icra edilen geliş ve gidiş seferleri 107 bin 338 olarak hesaplandı.

HAVA TRAFİĞİNDE BİN 780 SEFERLİK ARTIŞ

Aynı dönemdeki hava trafiğinde geçen seneye göre bin 780 seferlik artış hesaplandı.

Türkiye'deki tüm havalimanlarında, bu yılın ilk iki ayında, toplam 201 bin 926 uçaklık hava trafiği meydana geldi.

Buna göre, Türkiye'deki havalimanlarından yapılan tüm seferlerin yaklaşık yüzde 53'ünün İstanbul'dan icra edildiği belirlendi.