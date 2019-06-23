İstanbul’un karar günü
Tarihi ve stratejik konumuyla asırlarca medeniyetlere başkentlik yapan İstanbul, 5 yıl boyunca layık olduğu hizmeti alabileceği başkanını seçmek üzere bugün sandık başına gidiyor.
Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun AK Parti’nin itirazı üzerine 6 Mayıs’ta verdiği ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptaline’ ilişkin kararı üzerine, İstanbullular bugün yeniden sandık başında. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, sandığa giderken geçmişte yapılan hizmetleri de göz önüne alıp bundan sonra kim daha iyi hizmet yaparsa onu seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı’nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı’nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.
SEYYAR SANDIKLAR
31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak. İstanbul’un 39 ilçesinde, 62’si cezaevi, 156’sı seyyar olmak üzere 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.
ŞERH DÜŞÜLEN SEÇMEN
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019’da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye “oy kullanamaz” şerhi yazıldı. Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019’da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde “oy kullanamaz” şerhi yazılmıştı. Böylelikle seçmen listelerinde “oy kullanamaz” şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.
Kentte oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp 17.00’ye kadar devam edecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Seçmene verilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası, beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.
Altun’dan ‘Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?’ videosu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, bugün yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yenileme seçimine yönelik, “Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?” başlıklı bir video paylaştı. “Sevgili İstanbullular, seçim güvenliği ve millet iradesinin sandığa tam olarak yansıması için her türlü önlem alındı. Geriye, sandığa gidip dikkatli bir şekilde oyumuzu kullanmak kalıyor” mesajıyla paylaşılan videoda, hangi oyların geçerli, hangilerinin geçersiz sayılacağına ilişkin bilgilere yer verildi:
MÜHRE DİKKAT
- Tercih edilen aday alanına basılan, aday alanı içerisine birden çok basılan ve alanları ayıran çizgili bölgeyi taşsa da diğer adayın alanına taşmayan mühürler geçerli sayılacak.
- Birden fazla adaya veya alanı diğer adayın alanına taşan mühürlü oylar geçersiz sayılacak. *Mühür dışında başka herhangibir yazı yazılan oy pusulası da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
- Oyunuzu zarfa koymadan önce mürekkebin katlarken bulaşmaması için oy pusulasını dışa doğru katlayabilirsiniz.
- Oyunuzu kullanmaya giderken T.C. kimliğinizi ve seçmen bilgi kağıdınızı yanınıza almayı unutmayın.
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