İstanbul'un Kutlu Fetih Süreci 3 Boyutlu Film ile Anlatıldı

Maltepe Sahili’nde düzenlenen programda; özel olarak hazırlanan fetih filmi (3D Mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı), deniz yüzeyinde su, ışık, müzik ve lazer gösterimi ile İBB Mehter Takımı’nın konseri, alanı dolduran İstanbulllular’ın büyük beğenisini kazandı.

İstanbul’un Fethi’nin 566. yıldönümü vesilesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel kutlama programı düzenledi. Maltepe Sahili Ramazan Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programı 7’den 77’ye İstanbullular ilgiyle takip etti.

İSTANBUL’UN FETHİ’NİN 566. YILINDA GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kutlu fethin 566. yılına özel hazırlanan kutlama programında 3 boyutlu video mapping filmi gösterimi, deniz yüzeyinde su, ışık, müzik ve lazer gösterimi ile İBB Mehter Takımı’nın konseri yer aldı. Sahneye ilk olarak İBB Mehteran Takımı çıktı. Fetih Marşı, Hücum Marşı, Genç Osman Marşı, Yelkenler Biçilecek Yelkenler Dikilecek gibi sevilen marşlar çalındı. Etkinlik alanını dolduran İstanbullular mehteran takımına coşkuyla eşlik etti. Ardından kutlu fethin 566. yıldönümüne özel olarak hazırlanan 50 m genişliğinde, 10 m yüksekliğinde kurulan sahnede, yüksek çözünürlüklü projektörler ile fetih filmi (3D Mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı) İstanbullular’a izletildi. Gemilerin karadan yürütülmesinden şahi topların dökümüne, surlarda verilen mücadelelerden son hücuma kadar fetih süreci anlatıldı. 566 yıl önce bu topraklar için ne büyük mücadele verildiğinin işlendiği bölümler vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Havai fişek gösterisiyle renklendirilen film gösterimi vatandaşlardan büyük alkış aldı. Ardından deniz üstüne kurulan büyük bir platformda özel olarak hazırlanan su gösterisi yapıldı. Işık, lazer ve müzik ile renklendirilen gösteri ilgiyle izlendi.

MEHTERAN TAKIMI İSTANBULLARA COŞKU KATTI

Yatsı ezanının okunmasıyla teravih namazı için etkinliklere ara verildi. Teravih namazının bitmesinin ardından konser programı başladı. İBB Mehteran Takımı’nın da eşlik ettiği tasavvuf musikisi dinletisi sunuldu. Okunan ilahilere alanı dolduran İstanbullular da eşlik etti. Konserlerin bitmesinin ardından etkinlikler de sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen İstanbul’un Fethi’nin 566. yıldönümüne özel olarak gösteriler, İstanbulluları mest etti.