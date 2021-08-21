İstanbul'un Yaren'i

DHA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:44 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:44

Bir süredir Üsküdar Vaniköy Parkı'nı mesken edinen bir leylek, parkın müdavimleriyle arkadaş oldu. Acıktığında oltayla balık tutanların yanına giden leylek, ikram edilen balıkları yiyor.