İstanbul'un Yaren'i

<p>Bir süredir Üsküdar Vaniköy Parkı'nı mesken edinen bir leylek, parkın müdavimleriyle arkadaş oldu. Acıktığında oltayla balık tutanların yanına giden leylek, ikram edilen balıkları yiyor.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/08/21/bcfbbc205d5bc72974348455b0956766.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/08/21/6b0991eb6b3ec788e0c90c2426151ddf.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/08/21/52359ac5769a3f323a85ac9f5c232cea.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/08/21/0350a755ddb3d84fd6c5068d5cb7d849.jpg'/>