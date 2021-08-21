İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2021 Cumartesi / 13 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4864
  • EURO
    9,9868
  • ALTIN
    486.007
  • BIST100
    1444.63
Güncel

İstanbul'un Yaren'i

Bursa Eskikaraağaç köyünde her bahar tekrarlanan Yaren Leylek ile Adem Amca'nın dostluğunun bir benzeri İstanbul Boğazı'nda yaşanıyor.

DHA21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:44 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:44
ABONE OL

Bir süredir Üsküdar Vaniköy Parkı'nı mesken edinen bir leylek, parkın müdavimleriyle arkadaş oldu. Acıktığında oltayla balık tutanların yanına giden leylek, ikram edilen balıkları yiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.