İstanbul'un yolları bomboş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü

IHA 11 Nisan 2020 Cumartesi 08:18 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 08:18

Dün akşam saatlerinde Türkiye’deki 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 12 Nisan saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00’e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı.

Sabah saatlerinde de İstanbul’daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi. Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi. Sabah saat 06.00’da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı.

Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.