CHP'ni liderliğini yaptığı 7'li masa HDP tabanından oy alabilmek amacıyla 'biz iktidara geldiğimizde üretimini durduracağız' dedikleri SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Aracı), son 5 yıl içerisinde PKK'ya ağır darbe indirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte terörle mücadele daha etkili bir şekilde yapılırken, TSK ve MİT'in ortak operasyonlarında kullanılan SİHA ile İHA'lar, Irak ve Suriye'de PKK'nın "beyin takımı"nı çökertti.

Başta CHP olmak üzere 6 masanın hedefindeki Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), son 5 yıl içerisinde terör örgütü PKK'nın "beyin takımında" yer alan ve aynı zamandı örgütün üst yapısı olan KCK'nın 41 kişilik yürütme kurulundaki teröristlere nokta operasyonları gerçekleştirdi.

Sabah'ın haberine göre, Uydu üzerinden aldığı görüntüyü anlık olarak harekât merkezine aktarma kabiliyetine sahip SİHA'lar, örgütün beyin takımına büyük darbe vurdu.

Örgütün en önemli kayıplarından biri de terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'yı kuran Ali Haydar Kaytan'ın Kandil'de etkisiz hale getirilmesi oldu.

Operasyonlarda, etkisiz hale getirilenler arasında PKK/KCK'nın 41 kişilik lider kadrosunda bulunan Rıza Altun ile Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin de yer alıyor.

TSK ve MİT'in son 5 yılda SİHA ile Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarda etkisiz hale getirilen, örgütün beyin takımı arasında yer alan ve İçişleri Bakanlığı tarafından 10 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde aranan o teröristler;

Filiz Arslan, Engin Karaaslan, Ali Haydar Kaytan, Mehmet Erdoğan, İsmail Özden, Ulaş Doğan, Beraat Afşin, Metin Arslan

Murat Kalko, Gülizar Tural, Söylemez Yaşar, Hasan Said Hasan, Hasan Adır, Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed

Servet Aydın, Yahya Duman, Fazıl Botan, Yusif Mehmud Rebani, Fırat Şişman

Ulaş Doğan, Mehmet Aydın, Rıza Altun, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun

Ali Aktaş gibi Kandil için önemli olan teröristler etkisiz hale getirildi.

SINIR ÖTESİNDE ALAN HÂKİMİYETİ

Öte yandan, beyin takımından önemli isimlerin etkisiz hale getirildiği nokta operasyonların yanı sıra sınır ötesinde TSK tarafından başlatılan hava destekli 'Pençe Harekâtları'nda SİHA ve İHA'ların önemli rol oynadığı operasyonlarla sınır ötesinden Türkiye'ye geçişler önlendi.

Başta Kandil'in 'Kale' olarak gördüğü Zap Vadisi olmak üzere Hakurk, Metina, Avaşin-Basyan bölgelerinde yeni üs alanları kurularak alan hâkimiyeti sağlandı.