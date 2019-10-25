İşte adım adım Barış Pınarı Harekatı

- 6 Ekim-Trump ile görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la telefonda görüşerek askeri operasyon hakkında bilgi verdi. Görüşmeden sonra ABD kuvvetleri bölgeden çekilmeye başladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, çekilmelerinin operasyona onay verdikleri anlamına gelmediğini açıkladı. Terör örgütü PKK/YPG ABD’yi ihanetle suçladı. ABD’li yetkililer Türkiye’ye karşı ekonomik yaptırımlar dahil, tehditler savurdu.

- 9 Ekim-saat 16.00-Harekat başladı: Tarih 9 Ekim’i gösterdiğinde ise ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye ile terör örgütü arasında arabuluculuğa soyunduğu, diplomatik teamüllere aykırı mektubu Ankara’ya ulaştı. Erdoğan, bu mektuba yanıtı Barış Pınarı Harekatı’nın startıyla verdi. Saat 16.00’da attığı tivit ile Harekatın resmen başladığını duyurdu.

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçakları, hava saldırıları ile terör örgütünün hakimiyetinde bulunan Tel Abyad, Rasüleyn, Ayn İsa’daki terör mevzileri vuruldu.

Terör örgütü ise buna sivil yerleşim yerlerine havan ve roket atışlarıyla karşılık verdi. Şanlıurfa’nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin’in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara yapılan saldırılarda üç sivil şehit oldu. 46 vatandaş da yaralandı.

- 10 Ekim-MSO 11 köyde kontrol sağladı: TSK ile ortak hareket eden Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad bölgesinde ilerleyerek Tabatin ve El-Muşrifah köylerini ele geçirdi. Akşam saatlerinde 11 köyün kontrol altına alındığını açıkladı.

- 11 Ekim-gazetecilere saldırı: Kamışlı’dan açılan ateş sonucunda Nusaybin’de çekim yapan iki Anadolu Ajansı muhabiri yaralandı. Aynı gün Suruç’ta iki sivil, terör örgütünün açtığı havan topu ateşiyle şehit oldu. SMO, Tel Abyad’ın güneydoğusunda bulunan Halawa köyünü ele geçirdiğini duyurdu.

- 12 Ekim-M4 karayoluna ulaşıldı: 32 km derinlikte yer alan M4 otoyoluna ulaştığını ve Menbic ile Kamışlı arasındaki ikmal hattını etkin bir şekilde kestiğini açıkladı. Ayrıca Rakka’nın doğusunda M4 otoyoluna yakın 18 köyü ele geçirdiklerini belirtti.

Aynı gün terör örgütü Akçakale’de gazetecilerin kaldığı bir otelin yakınlarına 2 havan mermisi attı.

- 13 Ekim-Telabyad’da kontrol sağlandı: TSK ve MSO, öğleden sonra Tel Abyad’ın merkezini ele geçirdi. Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ’lıların tutulduğu kampın kapılarını açtı. Terör örgütü DEAŞ ve yakınlarının aralarında bulunduğu 785 kişi kamptan kaçtı.

ABD birlikleri Ayn İsa, ve Ayn el-Arap (Kobani) gözlem noktalarını boşalttı. Rejim güçleri Menbiç ve Kobani’ye gireceğini duyurdu.

- 14 Ekim-ABD Suriye’den çekileceğini duyurdu: ABD Başkanı Trump, tüm ABD personelinin El-Tanf üssünde olanlar hariç Suriye’den çekileceğini açıkladı.

- 15 Ekim-Erdoğan güvenli bölgeyi ilan etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısa zamanda Münbiç’ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz” dedi.

- 16 Ekim-ABD Başkanı terör elebaşıyla görüştü: Terör örgütü SDG elebaşılarından Mazlum Kobani, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini telefonla arayarak teminatlar verdiğini söyledi.

- 17 Ekim-Ankara mutabakatı: Barış Pınarı Harekatı, ABD Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo’nun da bulunduğu heyetin Türkiye’de bizzat yazılı ve sözlü teminat vermesiyle bitti. Türkiye, verilen sözlerin 120 saat sonrasında yerine getirilmemesi halinde kaldı yerden operasyona devam edeceğini kayda geçirdi. 13 maddelik mutabakat sonrasında operasyona ara verildi.

- 20 Ekim-Soçi Mutabakatı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderler diplomasisi ile önce Trump ile daha sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler ikinci kez sonuç verdi. Soçi’de gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmeler sonrasında 10 maddelik mutabakat sağlandı. Türkiye, 150 saat sonra mutabakat hükümlerinin yerine gelmemesi halinde operasyona devam edeceğini ifade etti.